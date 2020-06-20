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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد الوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى

السبت 20/يونيو/2020 - 03:14 م
نيفين جامع تتفقد
نيفين جامع تتفقد الوحدات الانتاجية
دعاء أبو العزم
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أكدت نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة أن تنمية  وتطوير صناعة الجلود المصرية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً الى ان مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة والتى تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.
 
وقالت إن القيادة السياسية تولى هذه الصناعة اهتمامًا كبيرًا بهدف جعل مصر مركزًا استراتيجيًا لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وانما على المستوى الدولي أيضا، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمدينة الجلود بالروبيكى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات العمل داخل المدينة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الوحدات الانتاجية، وكذا أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها، الى جانب عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة،  وقد رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمهندس امام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

ورصدت الوزيرة  خلال الجولة عدد من المخالفات داخل الوحدات الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالانشاءات واضافة أنشطة بدون الحصول على موافقة حيث أكدت حرصها على استكمال كافة مراحل المشروع وفق الخطة التى وضعتها الوزارة مع اتخاذ اجراءات حاسمة  بشأن التجاوزات التي تم رصدها خلال الجولة والتي تخالف الاشتراطات الهندسية والتعاقدية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين عند التعاقد للانتقال للعمل بمدينة الروبيكي، خاصة وأن هذا المشروع من اهم المشروعات القومية التي توليها كافة جهات الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، مشيرة الي ان بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الاخر سيتم ازالتها فورا.   
 
وأوضحت جامع أن الهدف من إنشاء مدينة الروبيكي لم يكن مجرد نقل الورش والمدابغ من مكان إلي مكان أخر، بل كان الهدف إنشاء منظومة جديدة متكاملة على طراز عالمي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزًا محوريًا في صناعة الجلود، مشيرةً الي ضرورة التزام كافة المنشآت بالمدينة بالقواعد التي من شأنها الحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية في الإنشاء وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الإنتاج.

وفى هذا الاطار، أوضحت الوزيرة انه يجرى حاليا تشكيل هيكل ادارى منبثق من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى لمتابعة عمليات التشغيل ومدى الالتزام بتنفيذ إجراءات التعاقد، فضلا عن الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة من نظافة وصيانة وتجميل.

وحول تطورات العمل داخل مدينة الجلود بالروبيكى أشارت جامع الى ان  المدينة مقامة على مساحة 490 فدان  وتضم ثلاث مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية، وقد بلغ اجمالى الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى هذا المشروع حتى الان حوالى 2.3 مليار جنيه ، لافتةً فى هذا الاطار الى ان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على طلب الوزارة بشأن اعتماد 200 مليون جنيه ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعى بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة معايير البيئة العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع باجمالى 213 وحدة انتاجية لـ 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، وجارى حاليا استكمال الانشاءات الاضافية بالمرحلة الاولى والتى تشمل 28 مصنع لانتاج الغراء لـ 44 مستثمر بتكلفة تصل الى حوالى 200 مليون جنيه، كما سيتم استكمال إنشاء وحدات انتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع باجمالى 87 وحدة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

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