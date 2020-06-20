بابا الفاتيكان يشكر موظفي الصحة الإيطاليين

التقى بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم السبت، بموظفي صحة من منطقة لومباردي الإيطالية الأسوأ تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأشاد بعملهم "البطولي".وأضاف أنه خلال الأزمة الصحية "شعرنا أقوى من أي وقت مضى بالامتنان للأطباء والممرضات والموظفين الطبيين، الذين يقفون في الخطوط الأمامية لأداء خدمة شاقة وأحيانا بطولية".وتابع "إنهم مفعمون بالمشاعر ولديهم رؤية واضحة للإنسانية، الكثير منهم أصيبوا بالمرض والبعض لسوء الحظ توفي خلال ممارسة مهنتهم، نتذكرهم في الصلاة وبكثير من الامتنان".وكانت منطقة لومباردي، التي تضم ميلانو، وهي المركز التجاري لإيطاليا وعاصمة الأزياء، بؤرة للوباء في البلاد، والأخطر في العالم.ومن بين حوالي 34 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء البلاد، كانت حوالي نصف حالات الوفاة في منطقة لومباردي.