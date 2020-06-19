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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: تركيا تمارس بلطجة سياسية على الإقليم بأكمله

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:25 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
رباب الأهواني
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قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن مطالبة مصر جامعة الدول العربية بعقد اجتماع وزاري طارئ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، تضع العالم العربي وجامعة الدول أمام مسئوليتها؛ لكون هناك دولة عربية تتعرض لعدوان واحتلال من دولة أخرى.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن تركيا تمارس بلطجة سياسية على مستوى الإقليم بأكمله، فالأمس دخلت العراق، ومتواجدة في سوريا واليمن وقطر، منوهًا بأن السؤال الذي سيخيم على اجتماع وزراء الخارجية العرب هو التناقض في المواقف العربية والنظر تجاه تركيا، فهناك دول تتعامل معها على أنها دولة في الإقليم يجب التعامل معها، وأخرى ترى أنها دولة ترعى وتمارس الإرهاب.

وتوقع وزير خارجية مصر الأسبق، ألا يخرج الاجتماع بمخرجات قوية، سوى دعم إعلان القاهرة الذي قدمته مصر للعالم أجمع كأساس لحل سياسي للأزمة الليبية.

وتابع "العرابي"، أن ليبيا دولة عربية يفترض أن تكون دولة موحدة ذات سيادة، وهي جزء من الأمن القومي المصري، وجميع التحركات المصرية تهدف لصيانة سيادة هذه الدولة على أراضيها ومقدراتها، مشددًا على أن المجتمع الدولي عليه دور كبير في التصدي للممارسات التركية بمواقف حاسمة، منوهًا بأن تركيا أصبحت مخلبا لبعض الدول الكبرى لتنفيذ أهداف معينة في المنطقة.

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