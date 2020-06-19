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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يدهس شابا بدراجة أثناء سيره عكس الاتجاه أوسيم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:59 م
حادث سير
حادث سير
ندى حمدي
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دهس سائق سيارة ملاكي شابا يقود دراجة نارية أثناء سيره عكس الاتجاه بمدينة أوسيم، ثم قام قائدها بنقل الجثة وتغيير موضع سيارته والدراجة النارية كي يثبت أنه ليس مخطئا وأن المتوفى هو من كان قادما من الاتجاه الخاطئ.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم حيث تبين أنه أثناء سير عامل مستقلا دراجة نارية فوجيء أمامه بسيارة ملاكي قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت به وأطاحت به على الأرض ما أدى لمصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

فور إخطار غرفة النجدة تحركت قوة أمنية تمكنت من التحفظ على قائد السيارة الملاكي مرتكب الحادث وتم نقل جثة المجني عليه للمستشفى وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستمعت لأقوال شاهد عيان على الحادث.

فجر شاهد العيان في أقواله أمام النيابة مفاجأة حيث قرر أن قائد السيارة الملاكي كان قادما من الاتجاه العكسي وفور إطاحته بالمجني عليه عدل من وضع سيارته للاتجاه السليم وقام بنقل الدراجة النارية والجثة للوضع المعاكس حتى يثبت أنه كان يسير بشكل قانوني طبقا لقوانين المرور وأن المجني عليه هو المخطئ وكان قادما من الاتجاه الخاطئ.

سجلت النيابة شهادة الشاهد وواجهت بها المتهم الذي أنكرها تماما، وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ وقررت حجزه 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية وقررت إجراء معاينة لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المرور لفحص السيارة مرتكبة الحادث وبيان مدى سلامتها.

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