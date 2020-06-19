أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط شخص طعن جاره بسكين وهرب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط شخص تعدى على جاره بسكين بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وفر هاربًا.تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا يفيد بإصابة "ي.م.ا" بإصابات بالغة بعد تعدي أحد أبناء صاحب محل بباب الشعرية عليه، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحتها، بتعدى "م.م.س" عليه بسلاح أبيض (سكين) في رقبته أثناء مرور المجني عليه أمام محله مما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر هاربًا، بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين، ومن خلال كاميرات المراقبة أظهرت مرور المجني عليه أمام محل الجاني الذي سارع بالإمساك بسكين وتعدى على جاره في رقبته دون تردد، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الهارب وضبط السلاح المستخدم.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.