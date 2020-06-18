إجلاء 3 آلاف عراقي بسبب حريق هائل في بساتين كربلاء

أعلن الدفاع المدني العراقي، الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من 600 منزل، إثر حريق هائل في بساتين نخيل بمحافظة كربلاء.وذكر بيان للدفاع المدني أن "النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر بـ250 دونما"، مبينًا أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة، وأسندت بفرق إطفاء إضافية من محافظات النجف وبابل".أضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء ثلاثة آلاف شخص من سكان المنطقة بعد أن طوقت النيران 600 دار سكنية وتمكنت من إبعاد خطر النيران عنها".