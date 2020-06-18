قطاع السياحة الإيطالى يتوقع تراجعا غير مسبوق فى عائداته

يتوقع قطاع السياحة في إيطاليا تراجعا كبيرا في أعداد الزوار هذا الصيف، وتحقيق أسوأ عائدات منذ عشرين عاما، وفق ما أظهرت دراسة اليوم الخميس.وتوصلت الدراسة التي قام بها مركز فلورنسا للدراسات السياحية، إلى أن البلاد التي استقبلت أكثر من 60 مليون سائح عام 2018، بحسب منظمة السياحة العالمية، تتوقع الآن خسارة 56 مليون ليلة فندقية.وهذا يعني تراجعا بنحو 3.2 مليار يورو في عائدات قطاع يعد من أعمدة الاقتصاد الإيطالي ويمثل وفق الدراسة أسوأ نتائج منذ عام 1998.وأشارت الدراسة التي استطلعت آراء 2100 رجل أعمال الى أن نصف معدل التراجع في العائدات يأتي من قطاع الفنادق.وقال فيتوريو ميسينا رئيس اتحاد السياحة الايطالي "اسوتوريزمو" الذي كلف مركز فلورنسا بإعداد الدراسة: "إن التراجع كان متوقعا، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو فسيكون أسوأ تراجع في التاريخ لصناعة السياحة لدينا".وبعد إغلاق استمر شهرين، سمحت إيطاليا في 3 يونيو للسياح الأوروبيين بالدخول، لكن لا تزال البلاد مقفلة أمام السياح من خارج منطقة شنغن.وأضاف ميسينا: علينا إعداد خطة لإحياء القطاع الذي يمثل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.