الصين تؤكد: وباء «كورونا» تحت السيطرة

أكدت الصين، اليوم الخميس، أن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة في بكين صار "تحت السيطرة"، مستبعدة خطر موجة ثانية في البلد الذي ظهر فيه الفيروس أول مرة، في وقت يتسارع انتشاره في جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية.وقد تضرّر الاقتصاد أيضا جراء الجائحة التي أودت بـ499 ألف شخص على الأقل حول العالم، وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات الجديدة للاستفادة من مخصصات البطالة إلى مليون ونصف المليون الأسبوع الماضي، وفق أرقام نشرت الخميس، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين.وفي أوروبا، التي تشهد عودة تدريجية للوضع العادي من الناحية الصحيّة، تتطلب معالجة التداعيات الاقتصادية خطط مساعدة مكثّفة.وأعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه إسترليني إضافي لتعزيز برنامجه لشراء أسهم لمواجهة سياق اقتصادي "غامض بشكل استثنائي".أما الاتحاد الأوروبي، فيتحتّم عليه "التعامل بسرعة وبشكل حاسم" عبر الموافقة قبل نهاية يوليو على خطة التعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وفق ما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.لكن في بكين، اصطفّ الآلاف اليوم الخميس لإجراء فحوص، في حين أعلنت وزارة الصحة الصينية تسجيل 21 إصابة إضافية خلال آخر 24 ساعة في المدينة التي يقطنها 21 مليون ساكن، ما يرفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ الأسبوع الماضي إلى 158.