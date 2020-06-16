طاهر الأزهرى يطلق مسابقة «معًا نستثمر الإبداع»

أكد طاهر الأزهري، عضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن" بأمانة القاهرة، أن الفن والإبداع والعلم يلعبون دورًا جوهريًا في الارتقاء بالنشء والشباب وصقل شخصياتهم، ما يجعلهم يسهمون بصورة أكثر فعالية في العملية التنموية المتكاملة التي تشهدها مصرنا الحبيبة.واعتبر "الأزهري"، خلال إطلاق أن الاهتمام بالفنون ومجالات الإبداع وجعلها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، سيعزز أكثر فأكثر من فرص الطلبة والناشئة، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الثقافة والتعليم، باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات بناء الطلبة وإعدادهم للمستقبل.يأتي ذلك في إطار إطلاق طاهر الأزهري مبادرة "معًا نستثمر المواهب" لتشجيع كافة المواهب الشابة من سن 12 سنة وحتى 40 سنة.وأوضح "الأزهري" أن إطلاق هذه المبادرة جاء لدعم الموهوبين فى كافة مجالات الإبداع بمحافظة القاهرة، ليطوروا مهاراتهم، وهذا كله سيكون له أثره الإيجابي على الوجه الحضاري للمحافظة.وتهدف المبادرة إلى اكتشاف مواهب الناشئة والشباب وصقل مهاراتهم الفنية وتطويرها وتحفيذها.وأكد المستشار الإعلامى مصطفى كامل سيف الدين، منسق عام المسابقة، أنها تتضمن مشاركة الموهوبين والمبدعين والموهوبات والمبدعات من مختلف مناطق محافظة القاهرة، من خلال تقديم أعمال تعبر عن حب الوطن في عدد من المجالات والحقول الابداعية، وهي القصة القصيرة، والشعر بشقيه (الفصيح والعامي)، والغناء والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافى، والفيلم القصيرعن جمال مصر ترويجًا للسياحة.