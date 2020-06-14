رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:53 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 961 حالة.

وقال جابر - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن الإصابات تعود إلى شخص قادم من اليمن، و6 مخالطين لمصاب في "لواء الرمثا"، وحالة واحدة في محافظة البلقاء.

وأشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى "الأمير حمزة"؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 682، فيما يخضع للعلاج 139 مصابا في المستشفيات المعتمدة، موضحا أنه تم إجراء 8607 عينات جديدة للكشف عن فيروس "كورونا"؛ ليصل مجموع العينات المخبرية التراكمية إلى 275480 فحصًا.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إنه سيتم تفعيل أمر الدّفاع الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيري السياحة والطيران

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين