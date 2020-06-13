سقوط صاحب مخبز استولى على 739 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

سقوط صاحب مخبز استولى على 739 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام
السبت 13/يونيو/2020 - 02:39 م
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط صاحب مخبز استولى على 739 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 739934 جنيها بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 739934 جنيها بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.