سقوط صاحب مخبز استولى على 739 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط صاحب مخبز استولى على 739 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 739934 جنيها بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.