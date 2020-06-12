صحة كفر الشيخ: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، وحالات تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن الإصابات الـ85 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار إرتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه علي المخالفين للقرارات التي أصدرتها الدولة في هذا الشأن.