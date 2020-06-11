ضبط 450 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية تموين الفيوم حملة ضبطت خلالها ٢٥٠ كيلو دقيق بلدي مدعم ومجمع داخل مخبز قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم ضد صاحبه، حمل رقم ٢٩٤ جنح أمن دولة طوارئ.وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، أنه تم ضبط ٢٠٠ كيلو دقيق بلدي داخل مخبز سياحي، وتحرر المحضر رقم ٢٩٥ جنح أمن دولة طوارئ، كما تم تحرير محضر لمخبز بلدي لعدم انتظام سجل حركة الدقيق برقم ٢٩٦ جنح أمن دولة طوارئ، وكذلك ضبط ١٣٠ قطعة كيك وزبادي منتهية الصلاحية بسوبر ماركت في قرية البسيونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.