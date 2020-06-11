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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشيخة انتصار الصباح: توجد بين مصر والكويت علاقة نسب وأخوة (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:28 م
الشيخة انتصار الصباح
الشيخة انتصار الصباح
سناء إسماعيل
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قالت الشيخة انتصار الصباح، نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي، إن ما يحدث من تراشقات بين بعض المواطنين في مصر والكويت لا يمثل الدولتين، فنحن نسايب وأخوة ولن يفرق بيننا أحد.

وأضافت «الصباح»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد »، أن ما يحدث بين البلدين فتنة، وعلينا درءها والتصدي لأي تصرف يسيء لمصر أو الكويت، لافتة إلى أن أغلب من يعمل متطوعين معها مصريون والكويت أرضهم الثانية.

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