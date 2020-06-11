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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أخصائي يقدم النظام الغذائي لمصابي كورونا في العزل المنزلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:51 ص
نظام غذائي
نظام غذائي
هدير شعراوي
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كشف الدكتور بهاء ناجي أخصائي التغذية العلاجية، عن النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه مصابو كورونا في العزل المنزلي.

وشدد على ضرورة أن يشربوا 3 لترات مياه يوميا، وما لا يقل عن 3 أكواب من العصير، منوها بأن المصاب يجب أن يشرب من 4 إلى 5 أكواب من الشاي والقهوة وفق دراسات عدة، حيث إنها تحسن من أداء الجهاز المناعي، والحالة المزاجية، وتنشط الدورة الدموية.

وأضاف ناجي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصاب كورونا يجب أن يتناول 5 وجبات يوميا، حيث تتكون وجبة الفطار من بيضة مسلوقة، جبن قريش، وخيار وخس، وربع رغيف بلدي، وكوب عصير "برتقال، كيوي، ليمون"، ثم يتناول كمية من المكسرات بعد الفطار بساعتين.

وأضاف أن وجبة الفطار يجب أن تتكون من ربع فرخة، أو قطعة لحم، أو 300 جرام من السمك، وخضار، وطبق سلطة كبير، وبعد الغداء علبة زبادي مضاف لها 3 ملاعق شوفان، وقطع فواكه مجففة، وأخيرا وجبة العشاء ومكونة من فواكه وطبق سلطة.

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