المغرب: 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8508 حالات.وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، بلغ 347543 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضافت الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة الدار البيضاء، ليصل عدد الوفيات إلى 211 حالة، كما تم تسجيل 72 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7565.