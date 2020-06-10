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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عقب ظهور تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:25 م
طلاب
طلاب
رغدة محمد
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يبحث طلبة وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية 2020 على مدار اليوم عن تنسيق الشهادة الثانوية 2020 للقبول بالمدارس الثانوي العام على مستوى المحافظات في جمهورية مصر العربية، سواء مدارس الثانوية العامة، أو الثانوي الفني أو التمريض، وكذلك شروط التقدريم في المدارس والأوراق المطلوبة.

يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير عقب ظهور تنسيق الثانوية العامة 2020 الأوراق المطلوبة للتقديم.

أعلنت كل محافظة عن تنسيق الشهادة الإعدادية أو تنسيق الثانوية العامة 2020 للطلبة الناجحين بالترم الثاني والحاصلين على تقييم مقبول في البحث المقدم من الطلاب وحصول عدد كبير من الطلاب على 100% في نتيجة الفصل الدراسي الثاني وإضافة مجموع الترم الأول عليها، فقد تم إضافة 140 درجة على مجموع الفصل الدراسي الأول.


وأعلنت عدد من مديريات التعليم عن تنسيق القبول في الثانوي العام والثانوي الفني بقسميه 3 سنوات و5 سنوات، بعد اعتماد التقييم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة و الثانوية الفنية

1. تتطلب مدارس الثانوية العامة أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية 2020 مع صورتين من الشهادة.

2. إحضار شهادة الميلاد 1 صورة أصلية مع 2 صورة منها.

3. عدد 1 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. عدد 2 صورة شخصية للطالب.

5. تقديم شهادة 100 مليون صحة للطالب.

6. إحضار الرقم التأميني للطالب المتقدم.


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