رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محاصرة 15 عاملا إثر انهيار نفق بمنجم فحم شمالي أفغانستان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:53 م
انهيار نفق
انهيار نفق
أ ش أ
طباعة
أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، انهيار نفق في منجم للفحم بإقليم "سمنجان" شمالي البلاد؛ ما أدى إلى محاصرة 15 عاملا على الأقل.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الحادثة وقعت في منجم شاباشاك للفحم في منطقة "دارا-إي-سوف" وهي منطقة رئيسة لتوفير الفحم.

وبحسب شرطة سمنجان، وقع انفجار بأحد أنفاق المنجم قبيل انهياره.

وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى المنطقة إلا أن حاكم منطقة "دارا-إي-سوف" سلطان علي سلطان صرح بأن الفريق لم يتمكن من إنقاذ أي من العاملين حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

تعرف على موعد عودة حركة الطيران المصري 2020

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

محامي حنين حسام يؤكد إخلاء سبيلها خلال ساعات

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الأمطار والفيضانات تسبب اضطراب حياة 93500 شخص في هونان الصينية

كوريا الجنوبية تكتشف علاجا للحيوانات المصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب