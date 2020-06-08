ضبط 21 ألف كمامة ومطهرات حجبها تجار عن السوق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 21138 عبوة مستلزمات طبية تم حجبها عن الأسواق لبيعها بأسعار السوق السوداء بالإسكندرية، وذلك استمرارًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها بتوجيه عدة حملات استهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت "21138 "كمامة، جوانتى، عبوة مطهر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.