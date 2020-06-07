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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بأفغانستان

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:28 ص
طالبان
طالبان
وكالات
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ذكر مسئولون محليون أفغان اليوم الأحد أن حركة طالبان قتلت أربعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم شيخ قبيلة في إقليم ميدان وردك أمس الأول الجمعة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم.

وقع الحادث في منطقة "شاك" بعد أن أطلقت حركة طالبان النار على شيخ القبيلة وزوجته ونجله وحفيده، طبقا لما ذكره محب شريف زاي، أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم.

ولم يذكر المسئولون مزيدا من التفاصيل.

غير أن طالبان نفت ضلوعها في الحادث، قائلة إن "الأشخاص قتلوا بالقرب من نقطة تفتيش حكومية".

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