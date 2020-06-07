أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

كان حسن عزت من نجوم الشاشة المصرية اللامعين، وأخذ فترة كبيرة الفتى رقم واحد للسينما المصرية، كان شابًا طويل القامة دقيق الملامح له عينان زرقاوان يشع منهما بريق عزم ومثابرة.وبحسب ما ذكرت مجلة الكواكب فإن حسن خانه الحظ، حدث ذلك حين أسندت إليه البطولة المطلقة في فيلم "لاشين" والذي انتجه استوديو مصر في الأربعينيات، ولكن السلطات الرسمية منعت عرض الفيلم لأنه كان يعرض صورة سياسية تقلق بال الحكام.وبعد وساطات أجازت الحكومة عرض الفيلم بعد أن أكل مقص الرقيب معظمه فأصبح مثل عظم دجاجة تم أكل لحمها، ولم يترك سوى بضعة مشاهد مفككة، وسقط الفيلم سقوطًا مريعًا بطبيعة الحال، وسقط معه حسن عزت.كان عزت يحب السينما أكثر من حبه للحياة، فقرر السفر إلى عاصمة السينما مباشرة، إلى هوليوود، وكان مما شجعه على هذه الخطوة أن صديقًا له اسمه عبد الحميد التفتازاني، كان قد سافر إلى هناك واستطاع أن يجسد عددًا من الأدوار في أفلام المخرج الكبير الكسندر كوردا.وفي هوليوود لاقى حسن الكثير من التعب، واضطر أن يقبل أدوار كومبارس ليعيش، ولكن ينفذ منها إلى الأدوار الكبيرة، وأدي العديد من الاختبارات في شركات السينما وتعاقد مع أكثر من مدير أعمال، ولكن الفرصة ظلت بالنسبة بعيدة المنال.وكان آخر أخبار حسن عزت التي عرفها الوسط الفني هو أنه كان قد قرر أن يكمل كفاحه ليصبح واحدًا من نجوم هوليوود اللامعين.