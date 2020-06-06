إبراهيم الشواربي يشيد بإعلان القاهرة: مصر وليبيا كيان واحد

‎قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم اجتماعًا مع قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وأسفر الاجتماع عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

‎وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر مهتمة بإعادة الاستقرار الأمني مرة أخرى إلى ليبيا، خاصة أن الأمن المصري والليبي متشابك بسبب الحدود المشتركة، خلاف أن مصر وليبيا كيان واحد.

‎وأشار إلى أن الإعلان عن المبادرة المصرية حدث بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل.

‎وعلى جانب آخر، أكد "الشواربي" أن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي سيبدأ غدًا ولمدة أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 14 يونيو لباقي المصريين.

‎ونوه الخبير الاقتصادي، أن الإعلان الثالث عشر بالكامل خارج القاهرة، وهذا يأتي في إطار الاهتمام بالصعيد.