إبراهيم الشواربي يشيد بإعلان القاهرة: مصر وليبيا كيان واحد

إبراهيم الشواربي يشيد بإعلان القاهرة: مصر وليبيا كيان واحد
السبت 06/يونيو/2020 - 10:50 م
قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم اجتماعًا مع قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وأسفر الاجتماع عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر مهتمة بإعادة الاستقرار الأمني مرة أخرى إلى ليبيا، خاصة أن الأمن المصري والليبي متشابك بسبب الحدود المشتركة، خلاف أن مصر وليبيا كيان واحد.
وأشار إلى أن الإعلان عن المبادرة المصرية حدث بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل.
وعلى جانب آخر، أكد "الشواربي" أن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي سيبدأ غدًا ولمدة أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 14 يونيو لباقي المصريين.
ونوه الخبير الاقتصادي، أن الإعلان الثالث عشر بالكامل خارج القاهرة، وهذا يأتي في إطار الاهتمام بالصعيد.
وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر مهتمة بإعادة الاستقرار الأمني مرة أخرى إلى ليبيا، خاصة أن الأمن المصري والليبي متشابك بسبب الحدود المشتركة، خلاف أن مصر وليبيا كيان واحد.
وأشار إلى أن الإعلان عن المبادرة المصرية حدث بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل.
وعلى جانب آخر، أكد "الشواربي" أن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي سيبدأ غدًا ولمدة أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 14 يونيو لباقي المصريين.
ونوه الخبير الاقتصادي، أن الإعلان الثالث عشر بالكامل خارج القاهرة، وهذا يأتي في إطار الاهتمام بالصعيد.