أنيسة حسونة: «إعلان القاهرة» لحل أزمة ليبيا عنوان لموقف مصر الأصيل

أشادت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بإطلاق الرئيس السيسي "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أنه يستهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية دعم ليبيا والحفاظ على مقدرات وثروات شعبها.وأوضحت حسونة، في بيان لها، أن الرئيس تحدث بلغة صارمة عبّر بها عن الموقف المصري القوي بشأن الأزمة الليبية، ودعم الدولة المصرية لشقيقتها ليبيا، وإعلاء إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، ومصلحة دولتهم التي تأتي فوق أي اعتبار، من خلال حل سياسي للوضع المتفاقم في الأراضي الليبية.ولفتت إلى أن إعلان القاهرة مبادرة مهمة يتبناها الرئيس السيسي لإنهاء العنف في ليبيا، وبداية لمرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى الأراضي الليبية، ودفع عجلة الإنتاج بها في أجواء تسودها التنمية والفكر والإرادة، وليس النزاعات والصراعات.