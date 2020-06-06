السيسي: سيادة ليبيا ووحدتها يجب أن تكون مصونة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن سيادة ليبيا ووحدتها يجب أن تكون مصونة، محذرًا من تأثير خطورة الوضع الراهن بهذا البلد على الوضع الإقليمي.وأضاف الرئيس، في مؤتمر صحفي بشأن التطورات في ليبيا في حضور صالح وحفتر، أن مصر تتابع عن كثب كافة التطورات الميدانية، وتحرص على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.و حذر الرئيس من استمرار أي طرف في زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو التمسك بالخيار العسكري للحل.وأعلن عن أن الزعيمين، المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، قد توصلا لمبادرة مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، داعيًا الأمم المتحدة للاضطلاع بإطلاق العملية السياسية مرة أخرى.وأوضح أن المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وتتضمن إعلانا دستوريا وتوزيعا عادلا للموارد الليبية، إضافة إلى أنها تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب.واستقبل السيسي بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.