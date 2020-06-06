«أكلة في الحظر».. طريقة تحضير ستيك اللحم في 3 خطوات
السبت 06/يونيو/2020 - 10:08 ص
إسلام جمالطباعة
تسبب الحجر المنزلي في إظهار المواهب المدفونة لدى الكثيرين، ولعل أهم هذه المواهب الطبخ، والتفنن في إعداد الطعام، فلم يقتصر دخول المطبخ على النساء فقط بل لكل أفراد الأسرة.
وفي هذا التقرير نرصد طريقة جديدة لطهي "ستيك اللحم" بسهولة ويسر، حيث تتميز بالمذاق الجيد والشهي.
المكونات:
2 كيلو لحم فيليه
30 جرام صلصة صويا
30 جرام خل بلسمي
5 جرام ثوم مفروم
50 جرام توابل الشواء للحم
5 جرام فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير:
يتم خلط البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصه الصويا وتوابل الشواء.
وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.
تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتي النضج من كل جانب.
وتقدم ساخنة مع الأرز أو المكرونة.
وفي هذا التقرير نرصد طريقة جديدة لطهي "ستيك اللحم" بسهولة ويسر، حيث تتميز بالمذاق الجيد والشهي.
المكونات:
2 كيلو لحم فيليه
30 جرام صلصة صويا
30 جرام خل بلسمي
5 جرام ثوم مفروم
50 جرام توابل الشواء للحم
5 جرام فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير:
يتم خلط البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصه الصويا وتوابل الشواء.
وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.
تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتي النضج من كل جانب.
وتقدم ساخنة مع الأرز أو المكرونة.