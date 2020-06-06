«أكلة في الحظر».. طريقة تحضير ستيك اللحم في 3 خطوات

تسبب الحجر المنزلي في إظهار المواهب المدفونة لدى الكثيرين، ولعل أهم هذه المواهب الطبخ، والتفنن في إعداد الطعام، فلم يقتصر دخول المطبخ على النساء فقط بل لكل أفراد الأسرة.وفي هذا التقرير نرصد طريقة جديدة لطهي "ستيك اللحم" بسهولة ويسر، حيث تتميز بالمذاق الجيد والشهي.المكونات:2 كيلو لحم فيليه30 جرام صلصة صويا30 جرام خل بلسمي5 جرام ثوم مفروم50 جرام توابل الشواء للحم5 جرام فلفل أسودملح حسب الرغبةطريقة التحضير:يتم خلط البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصه الصويا وتوابل الشواء.وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتي النضج من كل جانب.وتقدم ساخنة مع الأرز أو المكرونة.