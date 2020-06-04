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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مكة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:32 م
طبيب
طبيب
وكالات
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توفي طبيب باكستاني في أحد مستشفيات مكة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة لطبيب بالفيروس تسجلها المنطقة.

وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة في بيان لها اليوم الخميس، عن وفاة الطبيب، نعيم خالد شودري 47 عاما باكستاني الجنسية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في أثناء تأديته مهامه العملية ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

يذكر أن الطبيب شودري كان يعمل أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 93175 حالة مؤكدة، بزيادة 1975 إصابة عن المسجلة أمس.

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