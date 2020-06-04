الأردن يلغي الحظر الشامل ويفتح المساجد والكنائس

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إلغاء الحظر الشامل، والسماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ السبت.وقال العضايلة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس - إنه "بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميًا على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداءً من بعد غدٍ السبت المستوى معتدل الخطورة"، مشيرًا إلى أنه "لن يتمّ تنفيذ أيام حظر شامل خلال هذه المرحلة، وسيكون مسموحًا بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، حيث سيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50%".كما أكد وزير الإعلام إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارتا الصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومجلس رؤساء الكنائس، وكذلك فتح الحضانات والمطاعم والمقاهي، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.وأوضح العضايلة أنه سيتم إعادة فتح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق والنُزُل، إضافة إلى المواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، والسماح بالطيران الداخلي.وتابع العضايلة أنه سيسمح بزيارة السجون ودور الرعاية، إلا أنه سيستمر منع حركة كبار السن فوق (70 عامًا)، ومن يعانون من أمراض مزمنة، كما سيستمر وقف فعاليات الزفاف والجنازات والعزاء.