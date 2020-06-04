ضبط سيارة تلقي نفايات في مياه القناة ببورسعيد

أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أنه جرى غلق الطريق الموازي لقناة الاتصال، والتحفظ على سيارة أثناء إلقاء حمولتها من النفايات داخل مياه القناة، لافتا إلى أنه تم ضبط قائدها والتحفظ على السيارة في جراج الحي، وتحرير محضر مخالفة بيئية له.وأوضح "قاسم" - في بيان - أن السيارة قامت بإزالة الحواجز الرملية التي قام الحي بوضعها لغلق منافذ التهريب بالمنطقة، وذلك بغرض فتح طريق إلى قناة الاتصال لإلقاء حمولتها من المخلفات والنفايات بها.وأكد رئيس الحي على أن المعدات التابعة للحي قامت بإعادة وضع الحواجز الرملية مرة أخرى، وإعادة غلق الفتحات المؤدية إلى القناة، وذلك لتأمين وسد منافذ التهريب عبر قناة الاتصال.