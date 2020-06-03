جمعية أصحاب المدارس الخاصة تكشف مصير الممتنعين عن دفع المصروفات الدراسية

توقع بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بدء العام الدراسي في 1 أكتوبر إذا استمرت أزمة فيروس كورونا.وأضاف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، مع الإعلامية سارة حازم، أن بعض أولياء الأمور متخوفين من أزمة فيروس كورونا ما تسبب في قلة المتقدمين للدراسة.وشدد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، على ضرورة أن يدفع أولياء الأمور الالتزامات الخاصة بالمصروفات الدراسية وإلا سيتم تحويل الطلاب إلى مدارس حكومية، وفقًا لقرار وزاري، معقبًا: "ورانا التزامات وضرايب ومرتبات، ولا تفاوض في موضوع المصروفات، الضرر واقع على الجميع".