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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث اقتصادي: أحداث أمريكا ستؤثر سلبا على العالم (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:02 م
أمريكا
أمريكا
ياسمين عباس
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن السيناريو المتفائل يتضمن أن العودة لمعدلات الطيران والسياحة الطبيعية لما قبل الأزمة يحتاج لوقت يصل لسنتين وهي أزمة عالمية وليست محلية.

وأشار محمد نجم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العودة للمعدلات العادية تحتاج لفترة بعد كورونا ومن المتوقع أن تكون في 2022.

وأوضح أن مصر ستتأثر بشكل أو بآخر بما يحدث في أمريكا من تظاهرات، وأن ما يحدث ليس من مصلحة أحد وسيتأثر العالم بالسلب، خاصة أن ما يحدث هو إضافة لتأثير أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه لا علاقة لسعر الدولار في مصر بأي أحداث في أمريكا.

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