منسق «الصندوق»: تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات (فيديو)

قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف العشوائيات يمس المواطن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار جمهوري بعد حادث صخرة "الدويقة" عام 2008.وأضاف المهندس إيهاب الحنفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه يشارك في صندوق العشوائيات 7 وزارات، منها: التعليم والتضامن الإجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من الوزارات الأخرى المعنية بالأمر.وأشار إلى أن الصندوق يتبع المعايير الدولية في تطوير العشوائيات مع اختلافات بسيطة لا تنطبق على المجتمع المصري، ويندرج ذلك تحت مصطلح "التمصير"، لافتا إلى أنه يتم تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات، أكثرها تدهورا الفئة الأولى، التي تمثل تهديدا للأدمية، ويكون لها الأولوية في التطوير.وأوضح منسق صندوق تطوير العشوائيات، أنه تمت دراسة الدراسات السابقة وتحديد الأخطاء، للاستفادة منها في خطوات التطوير القادمة، وعدم تكرارها، والالتفات للخطوات الهامة قبل التنفيذ.