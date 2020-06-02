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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منسق «الصندوق»: تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:21 ص
المهندس إيهاب الحنفي
المهندس إيهاب الحنفي
ياسمين عباس
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قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف العشوائيات يمس المواطن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار جمهوري بعد حادث صخرة "الدويقة" عام 2008.

وأضاف المهندس إيهاب الحنفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه يشارك في صندوق العشوائيات 7 وزارات، منها: التعليم والتضامن الإجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من الوزارات الأخرى المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن الصندوق يتبع المعايير الدولية في تطوير العشوائيات مع اختلافات بسيطة لا تنطبق على المجتمع المصري، ويندرج ذلك تحت مصطلح "التمصير"، لافتا إلى أنه يتم تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات، أكثرها تدهورا الفئة الأولى، التي تمثل تهديدا للأدمية، ويكون لها الأولوية في التطوير.

وأوضح منسق صندوق تطوير العشوائيات، أنه تمت دراسة الدراسات السابقة وتحديد الأخطاء، للاستفادة منها في خطوات التطوير القادمة، وعدم تكرارها، والالتفات للخطوات الهامة قبل التنفيذ.

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