سلطان عمان يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء كندا التعاون الثنائى

تلقى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيًّا من رئيس وزراء كندا جاستين ترودو.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال، أوجه التعاون القائم بين البلدين، والآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا والجهود الدولية للتخفيف من آثاره.