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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:00 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
عبدالهادي أبوطالب
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 19 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 34

طنطا الصغرى 19 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 34

بلطيم الصغرى 19 والعظمى 32

مطروح الصغرى 18 والعظمى 33

السلوم الصغرى 18 والعظمى 28

سيوة الصغرى 18 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 29

دمياط الصغرى 19 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34

السويس الصغرى 18 والعظمى 34

العريش الصغرى 18 والعظمى 30

رفح الصغرى 19 والعظمى 29

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 34

نخل الصغرى 14 والعظمى 31

نويبع الصغرى 24 والعظمى 34

طابا الصغرى 21 والعظمى 33

كاترين الصغرى 13 والعظمى 29

الطور الصغرى 22 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 35

مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

المنيا الصغرى 19 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38

قنا الصغرى 22 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 22 والعظمى 40

أسوان الصغرى 23 والعظمى 40

أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 38

الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 34

أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 33

حلايب الصغرى 26 والعظمى 30

رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 30

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