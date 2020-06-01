الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والأتربة على أقصى الغرب.الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 19 والعظمى 34شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 34طنطا الصغرى 19 والعظمى 33دمنهور الصغرى 18 والعظمى 33الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 34بلطيم الصغرى 19 والعظمى 32مطروح الصغرى 18 والعظمى 33السلوم الصغرى 18 والعظمى 28سيوة الصغرى 18 والعظمى 36بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 29دمياط الصغرى 19 والعظمى 31الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 34الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34السويس الصغرى 18 والعظمى 34العريش الصغرى 18 والعظمى 30رفح الصغرى 19 والعظمى 29رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 34نخل الصغرى 14 والعظمى 31نويبع الصغرى 24 والعظمى 34طابا الصغرى 21 والعظمى 33كاترين الصغرى 13 والعظمى 29الطور الصغرى 22 والعظمى 32شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34الغردقة الصغرى 22 والعظمى 35مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 35الفيوم الصغرى 19 والعظمى 34بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34المنيا الصغرى 19 والعظمى 36أسيوط الصغرى 20 والعظمى 37سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38قنا الصغرى 22 والعظمى 39الأقصر الصغرى 22 والعظمى 40أسوان الصغرى 23 والعظمى 40أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 38الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 38شلاتين الصغرى 25 والعظمى 34أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 33حلايب الصغرى 26 والعظمى 30رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 30