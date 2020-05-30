حسام داغر يشارك في مهرجان كوبنهاجن بـ«شقوق»

انتهى الفنان حسام داغر من مونتاج فيلمه الروائي القصير «شقوق» ويكتبه ويخرجه ويقوم ببطولته.وهي ليست التجربة الأولى لداغر في التاليف والإخراج، حيث أنه قدم فيلمين من قبل أولهما «كانت فقط» وهو فيلم شاهد وحيد، من إخراج شقيقه أحمد داغر وبطولة محمد ممدوح وحمزة العيلي وآخرين وشارك في مهرجانات بلغراد وارهوس للسينما العربية بالدانمارك، والثاني كان فيلم «البينو» الذي شارك في مهرجان كييف للأفلام القصيرة.وأكد أنه صنع الفيلم خصيصا من أجل المهرجان العالمي للأفلام في كوبنهاجن، وهو المهرجان الوحيد في العالم الذي يرشح الأعمال للمشاركة في مهرجان الأوسكار.ومن المتوقع أن يقام المهرجان هذا العام أون لاين بسبب ظروف فيروس كورونا.وتدور أحداث الفيلم حول المرض النفسي ومحاولة معرفة أسبابه ويؤكد حسام داغر أنه فكرة تدخل مخ الإنسان وتظل تنمو حتى تسيطر على عقله ومشاعره.الفيلم بطولة حسام داغر ومحمد وحيد وآدم أيوب وعلي محمد ونيفين أنور ومارسيليا يوسف وأسما مهدي وإبراهيم نور وعبد الرحمن هاني وأحمد أسامة وهشام طارق وخالد منتصر ومحمود السيسي وهدير طلعت وتصوير ومونتاج علي محمد وصلاح أبو سعدة وموسيقى تصويرية حسن غانم وبوستر ودعاية عمرو عيد ومخرج منفذ إيهاب العبد وتاليف وإخراج حسام داغر وإنتاج شركته autumn art production house.