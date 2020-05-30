وزير العدل الأمريكي: متطرفون ويساريون وراء أحداث فلويد

اتهم وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم، من أسماهم بالمحرضين والمندسين بقيادة الاحتجاجات المناهضة للشرطة بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.وقال وزير العدل الأمريكي إن مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين وسط الاحتجاجات ضد الشرطة يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندات تنشر العنف.وأشار وزير العدل الأميركي إلى أن أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة كانت من تخطيط وقيادة متطرفين ويساريين، مشيرا إلى أن المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف.وأوضح بار أن تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسيطبق تلك القوانين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم عن أن تدخل الحكومة الفيدرالية لوقف الاضطرابات في الولايات المتحدة قد يشمل الاعتقالات واستخدام القوة "غير المحدودة" للجيش.وشدد ترامب أن تعدي الخطوط الحمراء للدولة جريمة، وعلى حكام الولايات التعامل مع الأمر بصرامة وإلا ستتدخل الحكومة الفيدرالية.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» عن رفع حالة التأهب في بعض الوحدات العسكرية الأمريكية.