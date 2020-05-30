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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة مصر تمنح طالبًا فرصة لاستكمال السنة النهائية بأعرق جامعات بريطانيا

السبت 30/مايو/2020 - 01:53 م
جامعة مصر
جامعة مصر
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منحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطالب بكلية العلاج الطبيعي، يزيد طارق، فرصة لاستكمال السنة النهائية له "عام الامتياز"، لاستكماله في أعرق جامعات بريطانيا.

يأتي ذلك برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، ومديرة العلاقات الدولية.

وأعلن الدكتور صلاح صوان، عميد كلية طب العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن تكفل الجامعة بجميع مصروفات الطالب خلال العام الدراسي ببريطانيا، حتى يعود طبيبًا للعلاج الطبيعي مؤهل على أعلى مستوى.

وأكد أن جامعة مصر تسعى لدعم طلابها بكل الوسائل المختلفة التي تساعدهم على التخرج لسوق العمل ممتلكين جميع وسائل التقدم العلمي ومؤهلين بشكل جيد للعمل مباشرة عقب انتهاء دراستهم.

وقال إن منحة الطالب يزيد طارق لاستكمال سنة الامتياز بجامعة Glasgow Caledonian University في بريطانيا والمصنفة من أفضل 10 جامعات في بريطانيا في مجال العلاج الطبيعي، يأتي بسبب حصول الطالب على المركز الأول في مسابقة الاختبار المعرفي الموحد لجميع طلاب كليات طب العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف عميد الكلية أن الطالب تم تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العلم أغسطس 2019، بحضور الدكتور محمد عزازي رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري، والدكتور محمد مصطفى نائبا رئيس الجامعة بقاعة المنارة.

بدوره أكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جاهزية أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي على تقديم المراجعات النهائية، وإجراء الاختبارات بصورة دورية قبل أداء الطلاب الاختبارات التي تجريها وزارة التعليم العالي لكسر الحاجز النفسي وتأهيلهم بشكل يليق بالمنافسة.

وأوضح أن البرنامج التعليمي بين جامعة مصر وجامعة Glasgow Caledonian University هو برنامج تدريبي يتم التدريب فيه على الشق الإكلينيكي والمهارات العملية عن طريق التدريب في المستشفيات المختلفة إضافة لاستخدام أساليب الـ"clinical simulation والـ case scenario"، لدعم المهارات العملية للملتحقين بالتدريب.

بينما ذكرت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تتميز بأنها تضم عددًا من الكليات المهمة التي يعتمد عليها سوق العمل المصري والعربي والتي تهتم منذ اليوم الأول بالنواحي التدريبية للطلاب.

واعتبرت الكاشف أن النواحي التدريبية للطلاب تعتبر بمثابة إنزال للطالب على أرض الواقع العملي ليكتسب المهارات العملية منذ اليوم الأول للدخول لأروقتها التعليمية.

وأعلنت عن احتواء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عدد كبير من الكليات التي تؤهل الطالب للعمل بشكل احترافي داخل سوق العمل: «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والتصنيع الدوائي، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، الهندسة، الإعلام، الإدارة والاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، اللغات والترجمة، الآثار والإرشاد السياحي، التربية الخاصة».

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