مسئول عراقي: إنهاء الحظر الشامل سبب ارتفاع إصابات كورونا

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، اليوم، مؤشرًا خطيرًا بشأن وفيات كورونا في العراق.وقال البياتي إن أعداد الإصابات والوفيات بدأ بالانخفاض بشكل واضح وتدريجي خلال الفترة الماضية، حيث كان في تزايد مستمر قبلها وعاد لكي يستمر بالتزايد بعد ذلك، حيث كان هذا الانخفاض نتيجة غلق المطارات والحدود والحظر الشامل الذي امتد من ١٥مارس حتى٢١ أبريل الماضي.وأضاف أنه على الرغم من زيادة العينات المفحوصة مختبريا وهو مؤشر جيد لزيادة القدرة المختبرية لوزارة الصحة لمعرفة الأرقام الحقيقية، ولكنه وحسب الأرقام المبينة أدناه ليس السبب الحقيقي الوحيد وراء الزيادة التدريجية، لأن العدد مستمر في الزيادة بعد الأسبوع التاسع على الرغم من تفاوت أعداد العينات المفحوصة حسب الجدول.وأوضح البياتي أن سبب الزيادة وارتفاع الإصابات هو إنهاء الحظر الشامل بتاريخ ٢١ أبريل والتحول إلى الحظر الجزئي، ووجود رحلات طيران استثنائية على الرغم من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الرحلات.وأكد أن قرار الحظر الشامل كان سببا في انخفاض الإصابات، لكنه يحمل أضرارا للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لا تقل ضررًا عن خطورة المرض مما يتطلب توازنا في القرارات.