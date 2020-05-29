الجيش الليبي: مقتل العشرات من عناصر المليشيات والمرتزقة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة، مقتل العشرات من عناصر مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ومرتزقة أردوغان السورية في كمين محكم بمحور الكازيرما الواقع شمال مطار طرابلس الدولي القديم، جنوبي العاصمة طرابلس.وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في إيجاز صحفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في كمين محكم لأبطال قواتكم المسلحة بمحور الكازيرما تمكنت فيه من قتل العشرات من أفراد المليشيات والمرتزقة. وهناك 17 تم القبض عليهم، وتم السيطرة على 6 سيارات مسلحة ومدرعة للعدو الغازي التركي واذنابه من الليبيين".كانت الصحف المحلية تتداول منذ صباح اليوم الجمعة، أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق بمحور الكازيرما.