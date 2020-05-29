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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي يحرق شقة بالدقي ويودي بحياة 4 أطفال وجدتهم

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:01 م
حريق
حريق
ندى حمدي
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كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة عن أن ماسا كهربائيا وراء حريق شقة بمنطقة الدقي، والذي أسفر عن مصرع 4 أطفال وجدتهم.

وتبين من التحريات أن الشقة في الطابق الثالث من عقار مكون من 7 طوابق، حدث ماس بتوصيلاتها الكهربائية ما أدى لنشوب الحريق، وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجّه اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران، وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، ومصرع مسنة و4 أطفال في الحادث، وأن والدي الأطفال على قيد الحياة وتم إنقاذهما من الحريق، وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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