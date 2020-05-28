مصر خامس أكبر دول العالم استقبالًا لتحويلات أبناء الخارج

توقع معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 12% خلال العام الحالي 2019-2020، خاصة أنها تأتي في الأساس من دول الخليج والدول الأوروبية وهى أكثر الدول تأثرًا بأزمة كورونا، كما ترجح تقديرات أخرى تراجع تحويلات العاملين مقارنة بالعام السابق بنسبة 10% وفقًا للسيناريو المتفائل و15% وفقًا للسيناريو المتشائم.أضاف المعهد، وفقًا لدراسة تفصيلية، حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن مصر تعتبر خامس أكبر دولة على مستوى العالم من حيث استقبالها للتحويلات وفقًا للبنك الدولي،لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بلغت 25.2 مليار دولار بما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى ونحو 39% من مصادر النقد الأجنبى خلال عام 2018-2019.