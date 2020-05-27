أطباء يشيدون بدعم الدولة في مواجهة كورونا: لا نلتفت للشائعات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد إشادة الأطقم الطبية في عدد من المستشفيات بدعم الدولة لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور أحمد عبدالله، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر في دمياط، إن الأطباء في مقدمة الصفوف لمحاربة كورونا، مشيرًا إلى أن كل المستلزمات متوفرة بالنسبة للوقاية الشخصية للفريق الطبي والمرضى المترددين.وأضاف الدكتور وحيد عبدالله، أخصائي حميات بمستشفى حميات الإسماعيلية: "لا يوجد تقصير من الدولة بالنسبة لجميع الأطباء، وأي فرد تظهر عليه الأعراض يتم إجراء المسحة له".وتابع الدكتور محمد الغباشي، عضو المكتب الفني بمديرية الصحة في دمياط في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن كل الدولة موجهة لمحاربة المرض، مؤكدًا أن الشائعات تؤدي إلى إثارة البلبلة ولا نلتفت إليها، قائلًا إن الشعب بجميع أطيافه يجب عليه المحافظة على المعلومات في ظل أزمة كورونا.ولفت الدكتور أحمد ناصف، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الإسماعيلية، إلى إجراء تحليل فيروس كورونا لأي طبيب تظهر عليه أعراض، موضحًا أنه تم إجراء التحليل السريع له بعد ظهور أعراض الفيروس عليه.وأكد الدكتور محمود غانم، نائب مدير مستشفى صدر العباسية، أن كل المستلزمات، والعلاجات التي يحدث بها نقص لزيادة تردد الحالات متوفرة داخل المستشفى.