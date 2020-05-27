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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين بأبوظبي غدًا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:14 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن تيسيير رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدا الخميس من (أبوظبي - مرسى علم) إلى أرض الوطن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسي علم ) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبوظبي غدا الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.

وذكرت أن الحجز سيكون متاحا على هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران Call Center 044358444 (الوسيلة الأفضل)، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبنى الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال - بناية فاضل المزروعي 02634477، وعلى المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسي علم بالسفارة الحجز علي (  Call Center) 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر للطيران بأبوظبي.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط على نفقة المواطن. 

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