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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد العوضي: تعايشت مع ضباط تعاملوا مع «عشماوي» قبل انشقاقه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:25 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
هدير شعراوي
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قال الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي بمسلسل "الاختيار"، إن يعيش نقله كبيرة فى حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذي حققه.

وتابع: " الاختيار مش مسلسل عادي كونه وطني وحقق نجاح أنا نفسي مكنتش متخيله، وهو خطوة تعد الأهم في حياتي وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".


وأضاف العوضي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه درس شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي بتعمق لدرجة أنه جالس الضباط الذين تزاملوا معه في الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية، وتابع: "وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له، وعرفت أنه كان شخص كشري وانطوائي وهو مش شخص سوي على الإطلاق".

وأكد، أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أية إضافات أو نقص، وتابع: "أنا لم أرد على القلة التي انتقدتني في شخصية عشماوي بمسلسل الاختيار، كوني أنا ناجح.. أرد ليه؟".

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