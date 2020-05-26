محافظ الشرقية: إيقاف أعمال بناء مخالفة وغلق 3 محال تجارية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق محلين لتجارة الأخشاب والأدوات الصحية بقرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، لقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجاري وعدم إلتزامهما بقرار الغلق الكامل خلال فترة أجازة العيد بالمخالفة لقرارات الدولة بشأن التعامل مع أزمة كورونا.جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بقرارات الغلق المحددة، وأثناء مرور المحافظ بشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام محلين لتجارة الأخشاب والأدوات الصحية بمواعيد الغلق المحددة وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجاري بصورة طبيعية بالمخالفة لقرارات الدولة، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بغلق المحلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحصيل الغرامات المقررة على المخالفين.كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بإقامة "فوتوسيشن" بقرية كفر السواقي بالوحدة المحلية ببني عياض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم.