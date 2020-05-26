رغم كورونا.. ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ فى العيد

شهدت أسعار الفسيخ والرنجة، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام العيد الفطر المبارك ارتفاعًا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين.ومن المعروف أن الفسيخ والرنجة ضمن عادات الاحتفال بالعيد، كأطعمة مرغوبة بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك.وقال عبدالعزيز محمد، أحد تجار الفسيخ والرنجة، إن أسعار الرنجة والفسيخ سجلت ارتفاعًا بسبب زيادة الإقبال من قبل المواطنين.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الأسعار شهدت ارتفاعًا نحو ٢٠% بسبب زيادة الطلب.وجاءت أسعار الفسيخ والرنجة كالتالي:أسعار الفسيخ تراوحت بين ١٤٠ حتى ١٩٠ جنيهًا.سجل سعر الفسيخ المخلي من ١٩٠ حتى ٢٣٠ جنيهًا.وسجلت اسعار الرنجة من ٤٠ حتى ٧٠ جنيهًا.وسجل سعر الرنجة المخلية من ١٠٠ حتى ١٥٠ جنيهًا.وسجلت البطارخ سعر١١٠ حتى ٢٠٠ جنيه.