تامر حسنى يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية «وانت معايا» (فيديو)

تصدر النجم تامر حسني تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بكليب "وانت معايا"، التي تم طرحها، أول أيام عيد الفطر المبارك، على هامش حفله الغنائي بمنطقة الأهرامات.وحقق "تامر" نجاحا كبيرا من خلال الصدى الذي حظيت به الأغنية، التي تعاون خلالها مع ثلاثة مطربين آخرين، وذلك من خلال انتشارها على مواقع السوشيال ميديا.واشترك تامر حسني خلال الأغنية مع ثلاثة نجوم، هم الجزائري الشاب خالد والمغربي عبدالفتاح الجريني والتونسي بلطي، وحققت الأغنية نسب مشاهدة تعدت الاثنين مليون مشاهد في يوم واحد فقط من طرحها للجمهور.الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، ومن إخراج سعيد الماروق.يذكر أن تامر حسني أحيا على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات حفلا بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وعُرض الحفل على قناة ON في العاشرة مساءً.