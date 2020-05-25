مبنيان بالمدينة الجامعية لعزل وعلاج مصابي كورونا في بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، قرارا بتخصيص مبنيين من مبانى المدينة الجامعية "طلاب شرق" لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد، متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعى الإقامة في المستشفى طبقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا.وأوضح حسن، في بيان، أنه جرى تخصيص مبنيين من مبانى المدينة الجامعية "طلاب شرق" لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة، خلال فترة تأديتهم امتحاناتهم.وأكد رئيس الجامعة أن طلاب السنوات النهائية سيقيمون أثناء الامتحانات بشرق النيل بينما الطالبات بعبدالسلام والرمد، مشيرا إلى أن هناك جدارا فاصلا بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وسيكون هناك مدخل خاص لكل منهم، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتم على مدار الساعة.وكلف حسن، عميد كلية الطب بالإشراف واتخاذ الإجراءات التي تضمن حسن تنظيم العمل وإعداد جداول عمل الفريق الطبي والإداري داخل مبانى المدينة الجامعية المخصصة للعزل الطبي، مطالبًا جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض، وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمدينة الجامعية، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف، وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.