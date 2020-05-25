الأنبا نيقولا أنطونيو يُرشح الدكتور مجدي يعقوب لجائزة نوبل

الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في حملة مليون صوت لترشيح الدكتور مجدي يعقوب لجائزة نوبل، بتعليقه على إحدى الصور الخاصة بيعقوب، قائلا: "دي صورة للدكتور مجدي يعقوب ما لفت نظري ليس فقط بساطة مظهره بل ملابسه عادية جدًا وحافظة التابلت القديمة البالية بيده".أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه: "في مرحلة معينة من العطاء سوف تنسي نفسك حتى لو كنت أغنى الأغنياء ستصارع الزمن من أجل أن تنقذ حياة الآخرين! وكأنك في سباق أو صراع مع الزمن، وناس تانية بتدورعلي لبس ماركات وموبايل ولا أيفون بمبلغ وقدره لإنه تعود أن قيمته فيما يرتدي، أما هذا الرجل فقيمته فيما يحمل من محبة من عقل من علم وخبرة وإنسانية وضمير صالح".واختتم، قائلًا: "أنت مدرسة متحركة للفضيلة يا سيدي".وتحتفل حاليًا كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة.