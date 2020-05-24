فنادق الجونة تسجل الحد الأقصى من النزلاء في العيد

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، إن حوالي 20 فندقا يعملون خلال فترة العيد بالغردقة، من أصل 41 حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة.وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور»، أن نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة تصل لـ10% أما فنادق الجونة فقد استطاعت تحقيق نسبة الحد الأقصى المقررة للعمل خلال الفترة الحالية بـ25 %، وسعر الغرفة يتراوح ما بين 2000 لـ3000 جنيه حسب الدرجة النجومية لكل فندق.