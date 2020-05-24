رغم تفشي كورونا.. البنوك التجارية الصينية تربح 84 مليار دولار

أفاد مكتب البحوث في بنك الشعب الصيني تحقيق البنوك التجارية الصينية صافي أرباح بلغ 600.1 مليار يوان، ما يساوي 84.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحققت البنوك التجارية الصينية أرباحًا على الرغم من انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة بسبب فيروس كورونا، لتسجل بكين أول انكماش اقتصادي منذ عام 1992.وقال البنك المركزي الصيني إن أرباح البنوك الصينية قد تستقر أو حتى تهبط في 2020 رغم نموها في الربع الأول من العام، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من جراء تفشي فيروس كورونا.كما حذر البنك من عدم إمكانية استبعاد أن تسجل البنوك صفر أرباح أو حتى نموا سلبيا في 2020، بسبب تنامي القروض الرديئة واستنزاف سريع للاحتياطيات النقدية، مع امتداد مشاكل الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع المالي.يذكر أن رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، قال، يوم الجمعة الماضي، إنه يمكن في إطار جهود تدعيم الاقتصاد أن ترجئ الشركات الصغيرة والمتوسطة سداد القروض والفوائد لـ9 أشهر إضافية، حتى مارس2021، وإن إقراض البنوك التجارية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن ينمو أكثر من 40%.من جهة أخرى، قالت كبرى البنوك الصينية المملوكة للدولة إن تأثير القيود التي فرضت على الحركة لكبح انتشار فيروس كورونا قد يقلص جودة الأصول في ظل صعوبات يجدها المقترضون لسداد القروض.